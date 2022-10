Euromaster, « Enseigne responsable » pour la seconde année

L’évaluation annuelle des plans d’actions RSE (responsabilité sociétale des entreprises) d’Euromaster France par le label « Enseigne responsable » permet à l’enseigne de réparation, avec une note moyenne de 3,2 (vs 2,8 en 2021), d’obtenir la mention « B » et d’afficher par la même la plus importante progression annuelle enregistrée.

Le bilan dressé par le label « Enseigne responsable » confirme les points forts du spécialiste de l’entretien et salue ses axes de progression en permettant également à l’enseigne de définir les priorités pour aller plus loin dans ses engagements et être alignée sur les grands enjeux sociaux, économiques et environnementaux de notre temps.

Euromaster a à cœur d’aller plus loin dans sa politique RSE, dans une démarche de progrès continu. Une ambition qui passe par une politique de durabilité encore plus forte pour répondre aux objectifs de décarbonation affichés par la France. En tant qu’expert de l’entretien de véhicules et du pneumatique, la marque souhaite montrer la voie et s’inscrire pleinement au sein d’une économie circulaire au travers de ses activités de rechapage et la valorisation du modèle « multivies » notamment.

En parallèle, l'enseigne s’engage à structurer une politique d’achats plus responsable dans son secteur. Le chantier est de taille avec, entre autres, la formalisation d’une charte achats responsables et éthiques, la traçabilité des produits, un audit de fournisseurs.

Pour Marc Frustié, directeur général d’Euromaster France : « Nous sommes fiers des progrès réalisés en une année. Grâce à l’implication de tous les collaborateurs au siège et sur le terrain, nous avons gagné en maturité dans la vision de notre politique RSE qui est structurée, transverse, cohérente et sincère ! Cette nouvelle évaluation nous a permis de confirmer nos forces et de déterminer nos marges de progression. Face à l’accélération des crises climatique et énergétique auxquelles nous sommes confrontés, il s’agit de prioriser nos combats et maximiser nos impacts sociétaux. Notre filière doit se soumettre à un changement de pratiques profond pour atteindre des objectifs de durabilité ».