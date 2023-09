Euromaster France souhaite développer sa franchise

Malgré ses 428 centres de service en France dont 164 en franchise, le réseau leader de l’entretien des véhicules légers et industriels pour les professionnels et les particuliers ambitionne de développer sa franchise avec l’objectif d’atteindre 200 centres sous ce statut en 2025.

Afin de disposer d’un maillage territorial toujours plus important et ainsi proposer un meilleur service à ses clients, particuliers comme professionnels, Euromaster envisage de développer davantage sa franchise, une ambition portée par Bruno Barré, nouveau directeur de la franchise Euromaster France : « La proximité reste le 1er critère de choix pour effectuer l'entretien de son véhicule. Depuis plusieurs années, Euromaster a densifié le maillage de son réseau pour toujours mieux servir ses clients particuliers et professionnels. Notre objectif est de compléter notre présence sur le territoire avec agilité et d'atteindre plus de 200 centres de service franchisés en 2025. Depuis le début d'année 2023, nous avons accueilli 14 nouveaux centres franchisés, nous sommes sur la bonne voie. Nous continuons à apporter de la valeur à nos franchisés avec un accompagnement et des équipes dédiées, notre leadership sur les segments d'activité professionnels (véhicules légers, poids lourds, agricole, génie civil), nos plateformes de stockage, les achats, la communication, le digital. Nous pouvons être fiers de dire que nous avons 100 % de renouvellement des contrats de franchise depuis son lancement en 2008 ! ».

La force de frappe européenne de l’enseigne

Grâce à sa centrale d’achat européenne, Euromaster permet à ses franchisés d’obtenir des prix d’achat attractifs avec les plus grandes marques de pneumatiques et d’entretien. L’enseigne met également à disposition de ses franchisés une logistique performante avec 3 plateformes de stockage (agricole, véhicule léger et poids lourd) donnant accès à pas moins de 30 000 références à J+1 ou J+2. Les centres franchisés peuvent ainsi commander plus efficacement leurs pneumatiques tout en optimisant leur immobilisation financière grâce à une meilleure gestion de stock.