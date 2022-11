Euromaster : Jean-Marc Penalba sera nommé directeur de la franchise en 2023

Jean-Marc Penalba sera nommé directeur de la franchise Euromaster le 1er janvier 2023. Il succédera ainsi à Claude Tinguly. Diplômé d’Aix-Marseille Université, le dirigeant est entré au sein de l’enseigne de pneumaticiens en 1998 où il a occupé différent postes dont ceux de chef de centre, de responsable régional et responsable marketing du segment poids lourd.

Jean-Marc Penalba a également travaillé chez Euromaster Espagne en tant que responsable régional et directeur marketing. De 2017 à 2022, il travaillait en Turquie, où il occupait le poste de directeur de la franchise Euromaster. Il convient également de souligner qu'il a officié chez Autodistribution, de 2007 à 2012, en tant que directeur de filiale.

Futur directeur de la franchise Euromaster France, Jean-Marc Penalba aura pour mission d’assurer le développement du réseau. L’enseigne compte actuellement 416 centres de service en France, dont 156 en franchise et souhaite poursuivre cette densification pour atteindre les 100 nouvelles franchises à l’horizon 2025.

Euromaster, filiale de Michelin, accueille chaque année un million de clients particuliers, sert plus de 100 000 clients professionnels et vend près de 3 millions de pneus par an.