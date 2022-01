Euromaster labélisée « Enseigne Responsable »

En 2021, Euromaster France a formalisé une démarche volontaire de RSE autour de ses engagements en matière de sécurité et d’accompagnement social. Une démarche qui a d’ores et déjà obtenu le label « Enseigne Responsable », confortant ainsi l'entreprise dans ses actions et ouvrant de nouvelles perspectives pour une politique RSE toujours plus exigeante.



Dans le détail, le réseau a construit sa démarche sur 4 piliers :

renforcer encore la sécurité et éliminer les accidents graves,

être un employeur responsable qui recrute, forme et promeut l’ascenseur social,

réduire l’impact environnemental de ses activités et celles de ses clients,

apporter une expérience client de qualité.

Soucieuse de garantir la plus grande objectivité et qualité dans sa démarche, Euromaster a soumis la performance de sa politique RSE à une évaluation extérieure par le Collectif Génération Responsable. Le label « Enseigne Responsable » est attribué pour 3 ans, période durant laquelle un s’assure du maintien des engagements et du suivi de l’évolution du plan d’actions.