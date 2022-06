Euromaster lance « Le New Deal » afin d'optimiser le TCO des flottes

Renforcer la relation de confiance avec ses 100 000 clients professionnels et répondre à une problématique du moment… Voilà comment pourrait se résumer l'ambition d'Euromaster au travers de son concept inédit baptisé New Deal . Présenté au début du printemps, celui-ci s'inscrit dans un contexte incertain pour les gestionnaires de flottes, à l'heure où les coûts de l'énergie et des matières premières continuent de flamber. Consciente de l'incidence de ce contexte sur leur budget, l'enseigne aux 450 points de service dans l'Hexagone propose aux professionnels, qui représentent 80 % de sa clientèle, des réponses concrètes. Le New Deal repose sur un socle comprenant cinq solutions que sont MasterStart, MasterAccess, MasterControl, MasterControl Easyliss et MasterCare VL.

Une expérience client sur-mesure

MasterStart structure le démarrage de la relation avec le client professionnel. Les conditions commerciales sont définies précisément, adaptées aux spécificités de la flotte de véhicules (thermiques, hybrides ou électriques) et appliquées partout en France.

MasterAccess constitue un premier niveau d'accompagnement grâce à la reconnaissance des immatriculations, facilitant la prise en charge du véhicule et permettant l'accès à un portail en ligne Businesspro.euromaster.fr pour le suivi de leur flotte.

MasterControl va plus loin avec, outre tous les avantages offerts par MasterAccess, la possibilité de définir son cahier des charges en fonction de sa car policy. Avec un système d'accords automatiques pour les prestations autorisées dans la car policy et des demandes d'accords en temps réel pour les celles soumises à approbation.

MasterControl Easyliss permet de son côté de mensualiser les dépenses liées au budget d'entretien des véhicules différents avec des formules allant de 12 à 48 mois.

MasterCare VL propose enfin des visites de parc sur site, grâce au soutien de 60 ateliers mobiles du réseau, appuyés par un calendrier établi en amont avec les gestionnaires. Cette solution permet d'optimiser le temps de productivité du conducteur (en intervenant sur son véhicule pendant son temps de travail, par exemple) et de renforcer sa sécurité en évitant les pannes et les accidents.

Un véritable pacte de confiance

De longue date, Euromaster a développé une vraie relation de confiance avec ses clients grâce aux 160 experts terrain de l'enseigne, un enregistrement dans le secteur, qui se déplacent chez les clients et étudient, au cas par cas, leurs besoins. Aujourd'hui, avec son New Deal, Euromaster ambitionne d'aller plus loin dans cette relation de proximité en défini avec chacun d'eux des indicateurs de performance. Les prestations s'opèrent ainsi dans les conditions de sécurité, de fréquences et de gestion administrative validées conjointement avec le client, son interlocuteur commercial et les centres de service. De quoi sceller un véritable pacte de confiance au service d'une croissance durable.

Le saviez-vous ? 160 €, le montant des économies moyennes réaliséees par an et par véhicule grâce à MasterCare. En savoir +