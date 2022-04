Euromaster New Deal : un nouveau contrat de confiance pour les flottes automobiles et les transporteurs

Dans un contexte économique tendu et qui s'ajoute à des enjeux environnementaux complexes, l'enseigne, élue "meilleur centre auto de l'année" pour la 6e année consécutive, souhaite renforcer les relations entretenues avec ses clients professionnels. "Une étape majeure et structurante" dans la vie de la marque.

En ce début d'année, Euromaster redéfinit intégralement sa politique à l’attention de ses clients gestionnaires de flottes et transporteurs. Déployé sur l’ensemble du réseau, son "New Deal" repense l’offre de services, de la maîtrise préventive aux offres de financement en passant par le suivi d'indicateurs de précision, afin de répondre au triple défi de performance, de rentabilité et de mobilité en période de crise.

Des services adaptés ...

Plus concrètement, ce nouveau contrat de confiance entre l'enseigne et les flottes, qu'elles soient composées de véhicules légers ou de poids-lourds à partir d'une dizaine de véhicules, s'appuie sur l'ensemble des nouveaux services lancés au cours de l'année passée. MasterCare propose un package préventif au travers des audits de parc réguliers selon un calendrier définit en amont afin de vérifier l'usure des pneumatique et des différents éléments de sécurité, en ouvrant le droit aux entreprises de réclamer le paiement des certificats d'économie d’énergie. MasterControl Easyliss est la solution de mensualisation du budget d’entretien pour les parcs jusqu'à 48 mois en fonction du type de véhicule, de l'usage et du kilométrage, dans l'objectif de lisser les coûts. Enfin, Tyre Lease ouvre la location avec option d'achat aux pneumatiques.

... et des indicateurs de performance

"L'ensemble de ces solutions servicielles nous permettent de nous engager dans une relation plus étroite avec nos clients, également soutenue par le suivi d'indicateurs de performance contractualisés au préalable", précise Alexandre Ahennion, directeur commercial de l’enseigne. Il pourra s'agir du taux d'usure des pneumatiques, de la pression... chaque indicateur est propre à chaque client et fait l'objet d'un audit de parc." Le suivi est accessible via le portail de gestion de flotte d'Euromaster, My Business Pro lancé en mai 2021.

Rappelons qu'Euromaster France réalise 80 % des son chiffre d'affaires auprès des professionnels. L'enseigne, qui emploie 3 500 collaborateurs et compte plus de 400 centres de service répartis sur le territoire, ambitionne de réunir 100 franchisés supplémentaires cette année afin de mieux répondre aux besoins de proximité de ses 100 000 clients entreprises.