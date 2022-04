Euromaster obtient la certification Qualiopi pour sa politique de formation

Réseau leader de l’entretien des véhicules légers et industriels depuis plus de 25 ans, Euromaster se voit accordé pour une durée de 3 ans, la certification Qualiopi dans le cadre du volet « employeur responsable » de sa politique RSE.

Souhaitant attester de la qualité du processus mis en œuvre pour le développement des compétences pour ses centres intégrés et franchisés, Euromaster a souhaité soumettre sa démarche au référentiel national le plus exigeant. L’enseigne a ainsi vu sa politique de formation récompensée pour 3 ans par Qualiopi, la certification des prestataires d’actions de formation mise en place par France Compétences.

Concrètement, en interne, le réseau de réparation dispense désormais des formations reconnues par l’Etat. De plus, cette certification bénéficie aux centres franchisés Euromaster qui peuvent désormais faire leur choix dans un catalogue d’une centaine de formations et leur permet également de prétendre à leur prise en charge et leurs remboursements. Par ailleurs, Euromaster évolue dans un secteur en forte tensions de recrutements.

La montée en gamme de la politique de formation d’Euromaster constitue donc une réponse pour faire face à ces enjeux. Avec sa politique de formations internes, l’enseigne met tout en œuvre pour anticiper les évolutions et besoins de son secteur ainsi que les déséquilibres potentiels entre offres et demandes d’emplois. En renforçant sa politique de formation, Euromaster offre à chaque collaborateur l’opportunité d’acquérir les compétences qui lui permettront d’être une partie prenante dans la mobilité de demain.

« Nous mettons tout en œuvre pour être un employeur responsable, proposant de véritables parcours de carrière. Le recrutement, la formation et la promotion de l’ascenseur social ont toujours occupé une place de premier plan dans notre stratégie. La certification Qualiopi nous permet d’aller un cran plus loin dans notre ambition de proposer des métiers d'expertise, ouverts à toutes et tous, à l’ensemble de notre réseau. » explique Vanessa Jacquette, responsable développement RH.