Euromaster plaide pour l'inclusion sociale dans les métiers de la mobilité

Selon une enquête qualitative de l’Observatoire des métiers des services de l’automobile pour l’Anfa, les femmes représentent 22,7 % des emplois salariés sur l’ensemble de la branche des services automobiles, et 17,7 % des salariés de commerce de détail d’équipements automobiles. Pourtant, ces professions offrent des perspectives variées, que cela soit dans les ateliers, en vente, en clientèle, etc. De son côté, Euromaster se réjouit de compter des femmes dans tous ses métiers automobiles et poids lourds. L’enseigne a obtenu en 2022 un index parité femmes/hommes de 79/100, en hausse de 15 points par rapport à 2021. Ce progrès incarne l’ambition d’Euromaster d’aller plus loin sur les sujets de mixité et d’égalité entre les femmes et les hommes, et d’inclusion en général. Euromaster a également été labellisée pour la deuxième année consécutive Enseigne Responsable en 2022.

Cette même année, Euromaster France a adhéré au réseau Wave (Woman and vehicles in Europe), une association qui promeut la mixité dans les métiers de l’automobile et de la mobilité. « Chez Euromaster, nous sommes convaincus que la féminisation des équipes dépasse la seule question de mixité, mais répond à un véritable enjeu d’orientation, de formation professionnelle et performance. Ainsi, nous sommes engagés dans une politique RSE en faveur de l’inclusion et de la diversité et nous sommes fiers de compter 362 collaboratrices (au 31 décembre 2022) qui occupent différentes fonctions. Tous métiers confondus, les femmes représentent 14 % des collaborateurs, et 19 % sont des cadres. Notre ambition est de montrer aux femmes un autre visage de la filière automobile et de remettre en cause les préjugés en déconstruisant les stéréotypes », explique Stéphanie Decompois, directrice marketing, communication et digital d’Euromaster France. Le manque de mixité dans le secteur automobile est une « disposition de l’esprit » et est notamment dû aux préjugés concernant des métiers dits masculins. Comme le souligne Stéphanie Decompois, l’importance est de démystifier les professions en présentant les choses intelligemment. Cela demande beaucoup de travail de pédagogie.

Plus qu’une cause féministe, une cause de l’inclusion

Pour attirer les profils féminins, Euromaster mise sur la politique de formation et d’information (et ce dès le lycée). En outre, plus que la féminisation de ses équipes, Euromaster France cherche à être le reflet de la société, un reflet de la France. « La philosophie d’Euromaster est de ne laisser personne au bord du chemin », ajoute Stéphanie Decompois. L’enseigne est également reconnue pour l’inclusion de collaborateurs handicapés (Agefiph). Chaque année 3 % de la masse salariale est dédiée à la formation, soit 50 000 heures de formation, avec le plaisir de partager son savoir-faire. L’enseigne a également mis en place des accords permettant de concilier vie professionnelle et vie privée (télétravail, horaires aménagés, etc.), ou encore déployé des équipements adaptés dans ses ateliers pour améliorer les conditions de travail et élargir l’accessibilité de tous les métiers.

Au-delà de tous ses aspects, les temps changent et la clientèle se féminise de plus en plus, et n’a plus « peur » d’amener sa voiture au garage.