Euromaster se donne 3 ans pour gagner 100 adhérents en France

Exposant au salon Franchise Expo, Euromaster a réaffirmé son ambitieux objectif de gagner en moyenne une trentaine de nouveaux franchisés par an sur les 3 prochaines années.

Avec 416 centres de service en France dont 155 en franchise, Euromaster, poursuit ses ambitions de développement de sa franchise. Jean-Marc Penalba, nouveau directeur de la franchise en France depuis janvier 2023, confirme ainsi l’acquisition de 26 nouveaux centres dans des régions stratégiques depuis 2 ans. L’objectif est d’ouvrir 20 nouveaux ateliers cette année.

« Depuis 15 ans, le réseau de franchise d’Euromaster France ne cesse de s’accroître avec un taux de renouvellement de 100% de ces contrats depuis son lancement en 2008 » se félicite le directeur qui se fixe comme objectif de fédérer 100 centres de service supplémentaires dans les 3 prochaines années. Une quarantaine de villes cibles a été identifiée en région parisienne, dans le sud et le sud-est.

Pour arriver à étendre son maillage territorial, la franchise Euromaster met en avant un portefeuille de clients grands-comptes assez diversifié (automobile, poids-lourds et agricole). Grâce à ses 160 commerciaux, l’enseigne a su développer une relation de proximité avec ses clients. Les flottes constituent les principaux clients de l’enseigne qui réalise 70 % de son activité avec le pneumatique. Sa volonté est désormais de développer l’entretien plus largement. Pour cela, Euromaster a mis en place un CRM qui permet de faire venir une dizaine de clients par mois dans chaque centre. Une solution de réception active « Master Check » a été de plus lancée dernièrement.

A son crédit aussi, on retient une puissante centrale d’achat européenne. Filiale de Michelin, Euromaster permet à ses franchisés d’obtenir des prix d’achat compétitifs avec les grandes marques de pneumatiques et d’entretien. L’enseigne met également à disposition de ses franchisés ses 3 plateformes de stockage recensant pas moins de 300 000 références disponibles à J+1 ou J+2.