Euromaster vise les 100 nouvelles franchises à 2025

Réseau leader de l’entretien des véhicules légers et industriels depuis plus de 25 ans, Euromaster poursuit ses ambitions de croissance. 17 nouveaux centres franchisés ont ainsi vu le jour depuis le début de l’année 2021.

Souhaitant disposer d’un maillage territorial plus dense pour proposer le meilleur service à ses clients, le réseau de réparateurs ambitionne de réunir 100 centres de service franchisés supplémentaires à horizon 2025. Notons que l’enseigne a répondu à cette ambition avec l’ouverture de 9 centres en 2020 et de 17 nouveaux établissements franchisés depuis le début de l’année 2021. Euromaster se donne l’objectif de poursuivre cette densification par le recrutement de 15 nouveaux centres franchisés tous les ans.

« La proximité est toujours le premier critère de choix pour son prestataire d’entretien de véhicule. En ce sens, la franchise est un des leviers essentiels dans notre stratégie de développement territorial pour offrir le meilleur service possible à nos clients, en particulier les professionnels. Aujourd’hui, avec plus de 440 centres répartis sur tout le territoire, nous touchons au but, mais nous cherchons toujours à compléter notre maillage. Nous mettons donc un point d’honneur à poursuivre la valorisation de notre modèle de franchise auprès des potentiels nouveaux adhérents qui candidatent auprès de l’enseigne », précise Claude Tinguely, directeur de la franchise Euromaster France.

Pour arriver à ses fins, outre les avantages classiques du modèle de franchise de la marque, Euromaster met en avant un accompagnement pratique, sur le terrain, avec un animateur expert de l’enseigne, dédié à la réussite commerciale de chaque franchisé, la création d’un trafic important mais aussi l’appui et la force d’un acteur de référence du pneumatique, le groupe Michelin.

« Tout est mis en œuvre pour que nos franchisés bénéficient d’un accompagnement sur mesure tout en préservant une large part de leur liberté entrepreneuriale. Cet équilibre est gagnant-gagnant ! D’une part, nous apportons notre notoriété, notre savoir-faire et nos accords avec de nombreux clients professionnels. D’autre part, la franchise nous permet de conclure des partenariats avec des acteurs reconnus localement, nous apporte des implantations dans des zones où nous cherchons à nous renforcer, et cela, avec un investissement limité ! », précise Claude Tinguely, directeur de la franchise Euromaster France.