EuroNCAP dresse la liste des VUL les plus sûrs du marché

Connu pour ses crash-tests et sa célèbre notation basée sur des étoiles, l'organisme européen EuroNCAP ne s'intéresse pas qu'aux véhicules particuliers mais aussi aux véhicules utilitaires. La première promotion de 2022 souffle le chaud et le froid parmi les nombreux modèles proposés sur le marché. u

Véritables outils de travail de nombreux professionnels, les véhicules utilitaires légers (VUL) doivent, comme les véhicules particuliers, être au meilleur niveau possible en matière de sécurité active ou passive. En vertu de nombreux partenariats liant les constructeurs, ces véhicules reposent souvent sur les même plateformes. Néanmoins, la dotation de série varie d'un modèle à un autre.

Pour y voir plus clair, EuroNCAP a soumis l'intégralité du marché à ses différents tests et crash-tests. Ont donc été évalués les grands fourgons - Fiat Ducato, Ford Transit, Mercedes-Benz Sprinter, Volkswagen Crafter, Iveco Daily, Peugeot Boxer, Citroën Jumper, Opel Movano, Renault Master et Nissan Interstar - comme les fourgons compacts de type : Nissan Primastar, Mercedes-Benz Vito, Opel Vivaro, Peugeot Expert, Citroën Jumpy, Ford Transit Custom, Renault Trafic, Volkswagen Transporter, Toyota Proace.

Les modèles à éviter...

« L'année dernière, Euro NCAP avait attiré l'attention sur le faible niveau d'équipement de sécurité des camionnettes. Ces véhicules passent beaucoup de temps sur la route où, en raison de leur taille et de leur masse, ils représentent un plus grand danger pour les petits véhicules et les usagers vulnérables s'ils sont impliqués dans une collision. Une nouvelle législation obligera les constructeurs de fourgonnettes à installer des systèmes d'évitement de base, déjà largement disponibles sur les voitures particulières, dans quelques années », rappelle l'organisme européen qui indique que son classement a pour but d'encourager les constructeurs automobiles à installer le plus rapidement possible des équipements de sécurité supplémentaires.

D'après les fiches de notation, certains modèles ne sont vraiment pas à la page en la matière de dotation de sécurité. Il s'agit notamment du Nissan Interstar qui reçoit la mention « modèle non recommandé » avec seulement 18 % de réussite aux évaluations menées. D'autres modèles sont jugés moyens en la matière : les Renault Master, Citroën Jumper, Peugeot Boxer, Opel Movano (tous trois bâtis sur la même base) mais aussi Toyota Proace et Citroën Jumpy.

... ceux les plus sûrs