Europcar Mobility Group quitte la Bourse pour accélérer sa transformation

Green Mobility Holding, consortium composé de Volkswagen, Attestor et Pon Holdings lors du rachat d'Europcar Mobility Group, annonce aujourd'hui le retrait de la Bourse de l'entreprise spécialisée dans la location courte durée. Détenant plus de 90 % des actions, l'opération est devenue possible et sera effective le 13 juillet prochain. Dans le viseur, l'accélération de la transformation de la société. « Nous sommes heureux qu’un si grand nombre d’actionnaires ait accepté notre offre sur Europcar Mobility Group, a déclaré Holger Peters, responsable de la transformation chez Volkswagen AG et président du conseil de surveillance d’Europcar Mobility Group. Volkswagen, Attestor et Pon Holdings partagent la même vision : faire d’Europcar Mobility Group un fournisseur de mobilité leader, intégré et agile, dont les services de mobilité flexibles et innovants seront un atout majeur. Nous sommes convaincus qu’ainsi, l'entreprise deviendra une pierre angulaire de la future offre de mobilité de Volkswagen. » Europcar est ainsi destinée à devenir la nouvelle plateforme destinée à répondre aux besoins de mobilité de la clientèle allant de la location pour quelques heures aux abonnements sur plusieurs années. À Vienne, les clients pourront bénéficier de ces services en avant-première dans le cadre d’une phase pilote à partir du quatrième trimestre de cette année. Hambourg suivra dès le premier trimestre 2023.