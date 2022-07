Europe : les ventes de pneumatiques en croissance

Les derniers chiffres publiés par l'Association européenne des fabricants de pneus et de caoutchouc (ETRMA) montre que le marché européen du pneumatique se porte bien.

Sur le second trimestre 2022, les volumes de vente TC4 sont en croissance de 6 % avec plus de 56 millions d’unités écoulées. Les ventes de pneus 4 saisons sont en croissance de 27 % et celles de pneus hiver de 28 %. Les ventes de pneus été reculent de 5 %.

« La reprise économique explique l'évolution positive, cependant nous assistons à un ralentissement du segment TC4. Nous observons des signes de baisse de la demande et craignons que les défis liés à la hausse du coût du gaz, des matières premières et de l'approvisionnement en produits semi-finis ne maintiennent l'industrie sous pression » a déclaré Fazilet Cinaralp, secrétaire générale de l'ETRMA.