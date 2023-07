Eurorepar Car Service de nouveau sur les aires d’autoroutes pour fêter ses 20 ans

Comme il le fait depuis 7 ans à chaque été, le réseau Eurorepar Car Service s’apprête à démarrer sa grande opération annuelle de communication en allant à la rencontre des automobilistes sur les principales aires d’autoroute, 16 au total. Une opération réalisée en partenariat avec Vinci Autoroutes et Michelin, programmée du 14 juillet au 20 août qui témoigne de la valeur « proximité » qui anime l’enseigne MRA de Stellantis.

L’évènement, qui fêtera cette année les 20 ans de l’enseigne, sera animé par 3 équipes de 2 animateurs sur chaque aire. Sur l’ensemble des points d’animation seront présents des véhicules électrifiés aux couleurs du réseau et présentant l’image d’adhérents. De nombreux lots seront à gagner. De 7 000 à 15 000 automobilistes par jour seront touchés. Des annonces publicateurs diffusées par Radio Vinci appuieront le plan de communication du 30 juin au 3 septembre avec un total de 2400 messages. La campagne devrait être entendue par 26 millions de personnes.

« Notre opération estivale est une nouvelle occasion de remercier les automobilistes qui font confiance au réseau Eurorpar Car Service depuis 20 ans. Grâce à nos fidèles partenaires, les vacanciers auront encore la possibilité de gagner de nombreux cadeaux, mais également plusieurs week-ends découverte ! Cette opération de grande ampleur, devenue un incontournable de la route des vacances pour des centaines de milliers de Français, illustre chaque année le dynamisme et la proximité du réseau et des 1400 adhérents » s’enthousiasme Florian Grimault, responsable marketing et communication.

Le digital apporteur d'affaires

Eurorepar Car Service se montre aussi très active sur le digital et ses réseaux sociaux avec 52 mini-films sur l’enseigne réalisés par an. Une série vue par 90 000 professionnels des services de l’automobile et entre 350 000 et 600 000 particuliers selon les chiffres communiqués par Florian Grimault. « En 2022, l’ensemble des réseaux sociaux sur lesquels nous sommes présents ont généré 2,2 millions de clics sur le site Eurorepar car Service » assure le responsable marketing, avec à la clé 7000 rendez-vous par an générés.

Une enseigne animée différemment

Lors de la présentation de l’opération à la presse, Bruno Danielou, récemment nommé responsable du réseau Eurorepar Car Service, a indiqué avoir réorganisé l’animation de l’enseigne « à l’image de ce qui se passe dans les réseaux concurrents » avoue-t-il. Ainsi, les 38 animateurs deviennent des salariés des plaques Distrigo ce qui devrait être plus impactant en terme de développement du maillage et du chiffre d’affaires réalisé auprès de chaque adhérent. Les animateurs, dont l’effectif est désormais plus important, plus que doublé, sont aidés dans leur tâche par 8 business coach. « Nous souhaitons avoir 1 animateur pour 40 adhérents » précise le responsable.