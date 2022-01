Eurorepar Car Service intensifie son développement à l’international

Le groupe Stellantis confirme la stratégie de développement international de Eurorepar Car Service, déjà présent dans 28 pays, via 5 700 garages : « Plus de 340 garages ont ainsi rejoint en moins de 10 mois l’enseigne fondée sur un concept d’entretien et de réparation multimarque de proximité, de qualité, à prix malins ».

Sur la région Europe élargie, Eurorepar Car Service compte désormais 4 160 garages avec une forte progression en Biélorussie (plus de 90 points de services) et en Russie, où en moins de 3 ans, l’enseigne est devenue le premier réseau d’entretien et de réparation multimarque avec 270 adhérents.

Tirer profit d'un parc russe vieillissant

« Dans un contexte économique instable et sur un marché en pleine mutation, les réparateurs ont besoin d’être accompagnés et fédérés sous une enseigne pour aborder au mieux les nouveaux enjeux de l’automobile que sont le digital, la formation sur les nouvelles technologies... Ce besoin est accentué dans des pays comme la Russie, où le parc circulant de 35 millions de véhicules est vieillissant (moyenne d’âge de 10,2 ans) et pour lequel le concept d’entretien et de réparation toutes marques Eurorepar Car Service trouve toute sa légitimité », explique Olivier Bardin, directeur Monde du réseau Eurorepar Car Service.

Il ajoute qu’en 2021, trois nouveaux pays d’Europe centrale ont lancé l’enseigne Eurorepar Car Service, à savoir la Hongrie, la République tchèque et la Finlande. Le groupe travaille d’ores et déjà à de nouvelles implantations pour 2022.