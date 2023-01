Eurorepar Car Service marque le coup pour ses 20 ans

Année anniversaire pour le réseau de garages MRA de Stellantis, Eurorepar Car Service, qui fête cette année ses 20 ans. Un anniversaire qui fait suite aux 20 ans de la marque de pièces Eurorepar un an plus tôt. Ce vingtième anniversaire est largement relayé auprès du grand public, avec notamment la diffusion d’une vidéo spéciale anniversaire.

« Cet anniversaire est l’occasion de mettre une nouvelle fois à l’honneur les adhérents qui composent notre réseau, parmi lesquels 51 pionniers nous font confiance depuis le début. En 20 ans, le réseau a évolué, grandi, jusqu’à devenir le premier réseau d’entretien et de réparation multimarque en France, tout en restant fidèle aux valeurs qui étaient là au tout début. L’humain et la proximité sont depuis 20 ans des valeurs cardinales d’Eurorepar Car Service » commente Florian Grimault, responsable marketing communication.

Et de poursuivre : « le réseau fête ses 20 ans et se tient aux côtés de ses adhérents pour les 20 années à venir et plus encore. Il fait face, avec eux, aux défis d’aujourd’hui et de demain, avec ses forces d’adaptabilité et de proximité terrain, ses valeurs et un investissement continu et dynamique en matières de marketing et de communication. »

Des chèques carburant à gagner

Pour célébrer ces deux décennies d’existence, le constructeur organise jusqu’au 31 mars un programme d’animations à destination de ses adhérents et des automobilistes. L’enseigne met en place un jeu gratuit et ouvert à tous, permettant aux automobilistes d’alléger leur facture énergétique : à gagner par tirage au sort 2000 euros de carburant. En parallèle, Eurorepar Car Service propose à ses clients d’enregistrer en ligne un code remis par leur garagiste pour tenter de remporter une carte carburant d’une valeur de 20 €. Un gagnant par garage participant à l’opération sera désigné par tirage au sort.

Eurorepar Car Service est l'un des atouts majeurs de Stellantis de son offensive après-vente multimarque. Le réseau, composé de plus 1430 ateliers en France, a pour ambition de devenir le réseau de proximité toutes marques de référence pour les automobilistes dans le monde, ainsi que l'enseigne d'entretien et de réparation toutes marques préférée des réparateurs indépendants.