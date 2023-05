Eurorepar enrichit sa gamme de lubrifiants

Eurorepar étoffe sa gamme de lubrifiants et annonce le lancement du grade OW-20.

Eurorepar complète son offre de lubrifiants pour les moteurs diesel, essence et hybride, ainsi que pour les boîtes de vitesses des véhicules légers et utilitaires légers, avec sept nouveaux produits, portant le nombre de références de la gamme à 18, pour une couverture de 95 % du parc roulant européen. Parmi les nouveautés, Eurorepar intègre l'huile 5W20, adaptée aux moteurs essence EcoBoost Ford ainsi que l’huile 0W20 qui favorise la protection des pièces d’usure et résiste à la formation de dépôt avec des performances maximales à basse comme à haute température.

Par ailleurs, l’huile 0W20 contribue à réduire les émissions de CO2 en maintenant un bon fonctionnement des systèmes antipollution grâce à sa faible viscosité. Cette huile est déclinée en plusieurs références dédiées à des applications spécifiques de véhicules. Eurorepar intègre à sa gamme, six références homologuées répondant aux spécifications particulières des constructeurs Peugeot, Citroën, DS, Opel, Volvo, Toyota, Renault ainsi que Volkswagen et Mercedes. Enfin, une référence d'huile pour BVA 6-8 vitesses (norme ATF) complète également la gamme.