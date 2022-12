Eurorepar étoffe sa gamme filtration

Eurorepar étend toute la gamme filtration afin de répondre à la majorité des entrées atelier. Les filtres à air couvrent désormais les nouveaux véhicules, comme l'Opel Astra 1,6l, Renault Dacia moteur 1,5l, la Ford Fiesta VII, l'Audi A3 1 litre et 1,5l ou encore la Volkswagen Polo VI 1,0l. De plus, Eurorepar accroit la couverture des filtres à huiles qui s'appliquent désormais aux Dacia Sandero 1,5l, Ford Fiesta et Focus 1,0l, la Golf VIII 2l et la Mini Cooper 2,0l.

Le distributeur propose également des extensions pour les filtres habitacle pour les Opel Astra, Corse, Crossland et Insignia, les Citroën C3 Aircross et C4 ou encore les Peugeot 208 et 2008. Enfin, les filtres à gasoil couvrent dorénavant les Fiat Tipo 1,6l, Citroën Jumper, Peugeot Boxer 2l et 2,2l BlueHDI.