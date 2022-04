Eurorepar fête ses 20 ans

Conçue à l'origine pour les clients Citroën, Eurorepar propose aujourd’hui à tous les ateliers de réparation une des gammes multimarques de plus de 20 000 références (pièces de rechange, accessoires, pneumatiques, huiles, consommables, etc.). Jean Michel Booh Begue, IAM product development Stellantis, explique : « Développée à l’origine sur les pièces de grandes ventes comme le freinage, la liaison au sol, la distribution la gamme Eurorepar, refondue substantiellement en 2015 s’est enrichie au cours des années et est devenue une MDD de référence, pour intégrer des produits plus techniques comme les roulements de roue, les kits 3 pièces en embrayage, ou les câbles de frein, lève vitres ainsi qu’une gamme exclusive de pneumatiques Eurorepar Reliance. » Actuellement commercialisée dans plus de 100 pays, la gamme s’est enrichie de produits complémentaires locaux pour élargir son taux de couverture.

Opération "1 mois - 1 produit"

À l'occasion de son vingtième anniversaire, Eurorepar déploie des actions commerciales déployées au niveau international. Eurorepar a ainsi élaboré une boite à outils qui s'intègre au plan promotionnel local de chaque pays et s’adressent aussi bien aux professionnels qu’aux automobilistes. Ainsi, à partir du 1er mai et pendant 5 mois, l’opération « 1 mois 1 produit » sera proposée aux réparateurs dans tous les pays. De plus, un kit de communication dédié a été mis à disposition des pays pour animer leur marché : un logo « 20 years » estampillé sur toutes les communications Eurorepar, des vidéos autour des produits, ainsi que des communications digitales pour animer les réseaux sociaux et sites internet traduits en plus de 10 langues. En parallèle, des cartes à gratter, distribuées par les plateformes Distrigo, permettront aux garages clients de gagner des bons cadeaux et de participer au tirage au sort permettant de remporter une voiture.