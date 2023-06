Eurorepar propose une gamme de radiateurs

Particulièrement exposé de par sa position en façade du véhicule, le radiateur peut facilement être endommagé lors d’un choc, mais également par la projection de corps étrangers sur la route. Aussi, corrodé ou encrassé, ce composant majeur du circuit de refroidissement moteur ne refroidit plus convenablement le liquide dédié, entrainant surchauffe voire casse du moteur.

Garantie 2 ans comme l’ensemble des pièces multimarques Eurorepar, la gamme de radiateurs comprend 24 références principalement affectés aux véhicules Peugeot, Citroën et DS. L’intégralité de l’offre de radiateurs de la marque est accessible à tous les réparateurs sur les catalogues électroniques Service Box et Service Box Multi-Brand, et est disponible auprès des plaques Distrigo du territoire.