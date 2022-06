Eurorepar remanie sa gamme de kits d’embrayage

La marque de pièces de rechange multimarques du groupe Stellantis annonce l’évolution de son offre alternative et équivalente à la pièce neuve d’origine pour la famille embrayage. La nouvelle gamme s’enrichit de 40 nouvelles références de kit d’embrayage permettant une meilleure couverture pour des applications multimarques de véhicules européens et asiatiques de plus de 3 ans.

Accessible à tous les réparateurs sur les catalogues Service Box et Service Box Multi-marque, la gamme d’embrayages Eurorepar comprend désormais 150 références de kits intégrant : le mécanisme, le disque et la butée (mécanique ou hydraulique) avec dispositif d’auto-centrage.

Rappelons que toutes ces pièces sont soumises à des tests d’usure et d’endurance. Fabriquées dans le respect des normes environnementales en vigueur (ISO 9001, QS9000, ISO/TS 16949), elles jouissent d’une garantie de 2 ans.