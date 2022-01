Eurorepar renouvelle la gamme de roulements de roues

La nouvelle gamme de roulements de roue Eurorepar compte désormais 365 références qui couvrent près de 85% du parc roulant. Elle est conditionnée en kit et comprend ainsi tous les accessoires nécessaires à la réparation : joints d'étanchéité, écrous, rondelle de calage, circlip, etc. Une notice de montage détaillée et illustrée est incluse dans chaque kit, et un tuto est par ailleurs disponible sur la chaîne YouTube. La gamme est également garantie deux ans, comme l'ensemble de l'offre de pièces multimarques Eurorepar.

En outre, les roulements de roues ont été soumis à de nombreux tests afin de respecter les niveaux de performance et de qualité exigés par les ingénieurs et techniciens du groupe Stellantis. Ils sont ainsi étanches et lubrifiés avec de la graisse haute performance spécialement conçue pour l'application, pouvant résister à des températures de -40 à +150 degrés.