Eurorepar repart en campagne estivale sur les aires d’autoroute

Eurorepar Car Service repart sur les autoroutes le temps d’un été. L’enseigne renouvelle pour la cinquième année sa campagne de communication estivale sur les autoroutes des vacances. Le réseau multimarques du groupe Stellantis sera présent sur 8 aires d’autoroutes pendant six week-ends, du 8 juillet au 14 août. Une campagne menée une nouvelle fois en association avec Michelin. Cet été, trois Jeep Renegade et six animateurs aux couleurs de l’enseigne accueilleront les automobilistes sur les autoroutes A7, A9 et A10 pendant un week-end, du vendredi au dimanche. Ces véhicules se déplaceront donc d’un week-end à l’autre sur les aires de Limours, Orléans Saran, Lançon de Provence, Saint-Rambert d’Albon, Pont de l’Isère, Montélimar, Nîmes Marguerittes et Mornas Village. Des points d’étapes stratégiques, puisque 15 000 à 20 000 véhicules s’arrêtent sur ces aires chaque jour pendant les vacances estivales. Sur ce total, près de 1 500 voitures en moyenne participeraient à l’animation d’Eurorepar selon l’enseigne. De quoi améliorer une notoriété déjà bien mise en avant grâce au partenariat avec l’émission de TF1 « Danse avec les stars ».

Eurorepar, bras armé multimarques de Stellantis

L’enseigne Eurorepar Car Service devient progressivement un niveau supplémentaire de réseau pour Stellantis. Un réseau multimarques qui s’inscrit plus que jamais dans la stratégie après-vente internationale du constructeur. Animés par les plateformes Distrigo, ces ateliers composent leurs paniers d’achats à 75 % avec des pièces multimarques. Un pourcentage qui signifie également que les 25 % restants sont composés de pièces d’origine. Ainsi, le commerce multimarques fait aussi progresser les ventes de pièces d’origine. Un phénomène courant chez les enseignes adossées à un constructeur. La stratégie offensive de Stellantis semble porter ses fruits, puisque l’activité d’Eurorepar Car Service aurait augmenté de 10 % depuis le début de l’année. Une tendance qui serait identique à celle enregistrée dans les ateliers du constructeur. Cependant, Aymeric Le Her, vice-président Pièces et Services de Stellantis pour la France, relativise légèrement cette hausse. « Une partie de cette augmentation est due à l’inflation mais notre progression reste bien réelle ». Lancé à l’origine pour offrir une porte de sortie aux agents Citroën qui ne pouvaient pas suivre l’évolution des standards de la marque au début des années 2 000, le réseau Eurorepar a largement dépassé cette raison d’être. Fort de 1 340 adhérents en France, il pourrait cependant représenter une nouvelle voie de reconversion pour des agents des marques du groupe Stellantis dans les années à venir.