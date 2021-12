Eurotyre multiplie les actions pour son réseau

En 2019, Eurotyre franchit le cap des 200 magasins. Aujourd'hui le réseau en compte 220, avec une croissance annuelle de quinze à vingt nouveaux adhérents. Pour poursuivre le développement de son maillage, l'enseigne a accéléré la digitalisation de ses points de vente. Eurotyre ContiClub a également accompagné son réseau dans la formation, notamment aux nouvelles motorisations et aux nouvelles technologies.

Formations et recrutement

Pour Franck Mathieu, directeur de l'enseigne Eurotyre ContiClub, la formation est l'une des grandes priorités, et avec elle la montée en compétences des adhérents. Les équipes du réseau font un travail de recensement de leurs besoins en certification, en e-learning et en présentiel. Des formations comme la prise en charge des véhicules électriques et hybrides, prise en charge pneumatiques qui instruisent à chaque session environ deux, trois ou quatre techniciens, sont organisées en partenariat avec Daf Conseil via la Conti Academy. Les formations telles que la révision constructeur, la climatisation, ou encore la formation continue sont également dispensées. Sans oublier le métier de vendeur de pneus et devis en ligne. Des formations en ligne avec Wyz comprennent vingt modules de formation et certifications. Les adhérents bénéficient par ailleurs de conseils sur la gestion juridique et économique de leur centre, par le billet du Syndicat des professionnels du pneu.

En ce qui concerne le volet du recrutement, Franck Mathieu souligne deux leviers : la visibilité sur les réseaux sociaux, avec la possibilité d'envoyer une candidature spontanée, ainsi que la présence de six conseillers sur le terrain réseau. Ces derniers ont deux missions : être les relais des opérations, assister et accompagner les adhérents. Et 25% du temps, ils s’occupent de faire de la prospection de clients, la prise de contact ou encore la présentation du concept, afin de convertir dix à quinze nouveaux adhérents chaque année. La priorité est aussi de garder les adhérents et les accompagner du mieux.

Être prêt pour demain

À propos de l'avenir, Franck Mathieu se dit « serein » et entend poursuivre la croissance du réseau. Afin de recruter de nouveau adhérents et les fidéliser, Eurotyre a mis en place des aides pour l'investissement de matériel numérique pour l'activité du site. Il a également mis en place la possibilité d'éditer un devis en ligne pour le client particulier, comme professionnel. Le réseau met aussi à disposition des nouveaux outils, comme les plateformes marketing web ou encore intranet. Il programme également des visites digitalisées, suivies de visites physiques des conseillers réseau. Enfin, le réseau propose de gérer la visibilité en ligne, gérer l'e-réputation et à mieux communiquer au local via Google My Business.