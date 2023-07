EV Rally 2023 : l’essai grandeur nature du DAF LF Electric

Le constructeur suédois a organisé, en partenariat avec Cenex, un parcours de 2 000 kilomètres sur 5 jours à travers le Royaume-Uni et l’Irlande. Baptisé EV Rally 2023, ce périple avait pour vocation de prouver l’efficacité opérationnelle et la fiabilité du DAF LF Electric.

Débuté à Cardiff (Pays de Galles), L'EV Rally 2023 marquait sa première étape à Londres, suivi par Édimbourg (Écosse) et Belfast (Irlande du Nord) avant de passer sa ligne d'arrivée à Dublin, la capitale irlandaise. L'événement a été conçu pour démontrer les capacités des véhicules électriques (EV) et des projets d'énergie propre.

L'organisation du rallye souhaitait également souligner l'importance d'une infrastructure de charge accessible au public et capable d'accueillir des véhicules électriques de grande taille, notamment des camions tels que les DAF LF Electric, XD Electric et XF Electric, dont l'autonomie peut atteindre 500 kilomètres en une seule charge.

« Cet événement a démontré les capacités exceptionnelles de notre camion LF Electric », a déclaré Adam Bennett, responsable des véhicules électriques et du développement durable chez DAF Trucks UK. « DAF est prêt pour le transport zéro émission. L'événement a également mis en évidence le besoin évident et actuel d'infrastructures dédiées pour les véhicules de plus grande taille en Europe. Des adaptations mineures aux points de charge pour voiture existants seraient une première étape correcte pour améliorer l'accès pour les camions. Mais seule une infrastructure dédiée aux camions aura l'impact souhaité sur l'adoption des véhicules électriques par les opérateurs. Nous avons démontré que nos camions sont prêts ! Il est maintenant temps pour les autorités européennes de renforcer l'infrastructure de charge. »

Rappelons que le LF Electric est équipé d'un moteur électrique de 260 kW (capacité de pointe de 370 kW) alimenté par une batterie au lithium-fer-phosphate (LFP) sans cobalt ni nickel de 282 kWh (capacité de 252 kWh). Ce camion électrique dispose ainsi d'une autonomie pouvant atteindre 280 kilomètres, ce qui est plus que suffisant pour parcourir les itinéraires quotidiens généralement empruntés pour la distribution intra-urbaine.