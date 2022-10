EVBox et le CNR réunis par le premier concept de station multi-énergies vertes

Aménageur de territoires et producteur d’électricité 100 % renouvelable, la Compagnie nationale du Rhône (CNR) inaugure à Lyon la première station de recharge en énergies vertes. Baptisée « Quai des énergies », elle sera développée en collaboration avec, entre autres acteurs, le fournisseur de solutions de recharge EVBox.

Localisé dans le septième arrondissement de Lyon, à proximité des axes autoroutiers et du cœur de l’agglomération (future zone à faibles émissions), le « Quai des énergies » entend répondre aux besoins des véhicules routiers et aux flottes de transport urbain en permettant leur recharge, électrique mais pas seulement. À moyen terme, ce concept de station multi-énergies vertes assurerait aussi l’avitaillement en hydrogène des bateaux fluviaux.

Néanmoins, pour que ce plan d’ampleur voit le jour, la Compagnie nationale du Rhône (CNR) a dû faire appel à des partenaires d’envergure, dont GNVert (Engie Cofely), l’Ademe, MC PHY et EVBox. L’entreprise, qui a livré plus de 400 000 ports de charge depuis sa création en 2010, implantera ainsi deux de ses bornes de recharge électrique ultra-rapide, notamment l’EVBox Troniq Modular. D’une puissance de 150 kW, cette borne atteindra à l’avenir les 240 kW en vue de faire le plein électrique en une quinzaine de minutes environ.

Les énergies de demain rassemblées en un seul point

La station de recharge du « Quai des énergies » se voulant multi-énergies, elle se dotera également de bornes de recharge hydrogène, carburant « propre » directement produit sur place à partir d’eau et d’électricité renouvelable. Ces points d’alimentation partageront aussi l’espace avec deux bornes de recharge en biogaz GNC, gaz naturel qui offre de réduire de 50 % les émissions d’oxyde d’azote (NOx) et de 20 % les émissions de CO2 par rapport à l’essence.

Enfin, cet ambitieux projet ne serait pas complet s’il ne comprenait pas une dimension de sensibilisation aux enjeux de la transition énergétique et des énergies renouvelables. La station inclut ainsi une zone pédagogique avec panneaux explicatifs, outils interactifs et démonstrations pour informer ses utilisateurs sur les techniques de production et de stockage des énergies produites par la force hydraulique, solaire ou éolienne.