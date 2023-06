EVBox installe sa première borne de recharge ultra-rapide à Toulouse

Tremblez, super-chargeurs ! Voici venir la Troniq Modular High Power d’EVBox. Partenaire privilégié de Bouygues Energies & Services pour la recharge rapide en courant continu depuis 8 ans, l’opérateur avait déjà déployé avec la société plus de 60 bornes de recharge rapides Troniq Modular dans la région Occitanie. Aujourd’hui, le maillage se renforce et gagne en puissance puisque la première borne EVBox Troniq Modular High Power de 400 kW vient de pousser au sein de la métropole toulousaine.

Bien qu’innovant et inédit, ce projet n’a toutefois rien d’hasardeux puisqu’il a été expérimenté par Bouygues Energies & Services (mais aussi Fastned) durant 6 mois, dans le cadre du programme Early Adopter. Résultat : 40 000 kW délivrés et 7 sessions de charge par jour ont été comptabilisées depuis novembre dernier. Mise à l’essai selon différents cas d’usage et de météo, l’EVBox Troniq Modular High Power a été installée dans des hubs publics, des laboratoires constructeurs de camion ou encore des lieux de travail et a permis de recharger des voitures telles que la Hyundai Kona, la Ford Mustang, la Tesla Model S, la Mini Cooper SE, la Porsche Taycan ou encore la Volkswagen ID.3.

La borne la plus rapide de France

Fabriquée en France, à Bordeaux, cette borne de recharge ultra-rapide s’inscrit donc comme l'un des premiers chargeurs de 400 kW disponibles en France et ouverts à n’importe quel type de véhicules électriques. Développée pour servir les stations de recharge publiques dans les zones à forte circulation, elle offre ainsi 100 km d'autonomie en seulement 3 minutes grâce à ses deux connecteurs.

Une prouesse qui « nous permet de rester à la pointe de l’innovation dans le domaine de la recharge rapide [car] l’EVBox Troniq Modular High Power est totalement adaptée aux besoins de demain et sa technologie modulaire nous aide à répondre proactivement à la demande croissante », note Guillaume Male, chef de service exploitation IRVE chez Bouygues Energies & Services.