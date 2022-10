EVBox installe ses bornes de recharge rapide sur la métropole de Toulouse

Pour encourager l’électromobilité et lutter contre la pollution automobile au sein de l’agglomération et ZFE toulousaine, le projet Vilagil – faisant partie des 24 Projets d’innovation territoriale accompagnés par l’État – se concrétise. Les acteurs Toulouse Métropole, la société Toulibeo (consortium porté par Bouygues Energies & Services, la Caisse des dépôts et consignation et La Banque des Territoires) et le fournisseur de solutions de recharge évolutives EVBox œuvrent pour mailler le territoire en ambitionnant l’implantation, avant fin 2022, de 76 bornes ultra-rapide EVBox Troniq Modular.

L’EVBox Troniq Modular, un best-seller éprouvé

Produit adapté aux hubs de recharge rapide, le modèle EVBox Troniq Modular a été retenu pour ses nombreux avantages, notamment une conception et une fabrication « made in France » sur le site EVBox de Bordeaux. Son architecture modulaire facile à entretenir ou sa technologie issue de 6 ans de recherche et de retours clients ont également été des éléments déterminants dans le choix de cette borne. Capable de délivrer une puissance de recharge dépassant les 50 kW, ces bornes ultra-rapide seront alimentées grâce à une énergie verte 100 % française, labellisée « VertVolt Engagé ».

Visant à économiser 52 000 tonnes de CO2 grâce à la réalisation de 582 millions de kilomètres décarbonés sur les dix prochaines années, ces points de charge signés EVBox s’inscriront aussi en complément du réseau Révéo de Toulouse Métropole ainsi que de celui mis en place par le Syndicat départemental de la Haute-Garonne. De quoi participer à l’objectif national des 100 000 bornes devant être atteint à l’horizon fin 2022, comme se réjouit Amélie Trégouët. « Nous sommes fiers de participer à ce projet qui illustre notre engagement commun d’agir localement pour favoriser l’accès à la mobilité verte et l’accompagnement des collectivités dans leur transition énergétique sur tout le territoire », souligne la nouvelle directrice d’EVBox France.