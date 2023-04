EVBox se met au vert… jusque dans son logo

Après plus de dix ans d’existence, EVBox repense son image de marque et adopte une nouvelle identité censée refléter « l'accélération du paysage de la recharge des véhicules électriques. »

Fondée en 2010 avec l’ambition d’accompagner l’essor des véhicules électriques, le fabricant de bornes de recharge EVBox était connu pour son logo bleu ciel dont le « O » majuscule rappelait l’orifice de prise ou le cercle d’évolution de chargement de ses produits. Une identité qui a fait son temps, laissant désormais place à un autre lettrage, se voulant plus moderne et plus sobre afin de s’inscrire en cohérence avec les caractéristiques de la marque, notamment l’audace et la simplicité en rendant accessible la recharge.

Un logo miroir des intentions futures d’EVBox

Par conséquent, le « V » d’EVBox devient oblique en vue de transmettre l'idée d'un élan vers l'avant, tandis que le « E » et le « V » associés incarnent l'idée de connexion. Le bleu ciel de la pureté, lui, et remplacé par un vert clair et soutenu, symbolisant le côté durable de la marque. L’aspect fluorescent de cette couleur choisie pourrait également servir de passerelle vers le concept de la mobilité électrique qui fait des étincelles, mais ce serait là une interprétation toute personnelle...

Quoi qu’il en soit, EVBox ayant récemment franchi le cap des 500 000 points de charge livrés dans le monde et envisageant d’en livrer un million de points de charge d'ici 2025, l'entreprise d’origine néerlandaise filiale d'Engie avait besoin d'une identité de marque – réalisée en interne – qui soit plus en phase avec ses nouvelles valeurs et objectifs de déploiement d’ampleur. C’est ce que confirme Remco Samuels, PDG d'EVBox, par ces mots : « Cette transformation nous a poussés à nous recentrer sur nous-même: si nous voulons continuer à mener à bien cet objectif d’un avenir décarboné et construire le monde que nous imaginons, nous devons à notre tour évoluer. »

Une évolution doublée d’une nouvelle récompense

Parallèlement, EVBox a reçu le prix Red Dot Design 2023 pour sa dernière génération de borne de recharge résidentielle, la EVBox Livo. Salué par l’un des plus grands concours de design au monde dans la catégorie des accessoires pour véhicules, ce produit a en effet été dessiné en collaboration avec l'agence VanBerlo pour imaginer une allure à la fois fonctionnelle et élégante avec son couvercle noir texturé en nid d'abeille conçu dans une matière alternative au plastique conventionnel.