Evo-Mix, pour un parfait mélange des peintures

Proposé par le distributeur Enovcar, Evo-Mix, fabriqué par l’entreprise italienne Bellini Systems, est un innovant mélangeur électrique de peinture, apprêt ou vernis, en acier inoxydable. Avec ce dispositif, particulièrement adapté aux mélanges de petites quantités de peinture, le peintre n’a plus besoin de mélanger lui-même la préparation. Outre un gain temps, le mélange est impeccable, plus homogène, sans résidu, pour une parfaite colorimétrie. L’utilisation de réglettes de mélange n’est plus utile ce qui s’avère plus économique et plus écologique. L’Evo-Mix épargne aussi la perte de peinture collée sur la réglette.

Le mélangeur est équipé d'anneaux d'adaptation pour l'utilisation de tous les modèles de gobelets en plastique les plus courants disponibles sur le marché. À l’intérieur de la machine, le mélange s’opère par un mouvement de rotation rapide et excentrique. L'écran de contrôle est programmable et permet de choisir un temps de mélange de 2 à 6 minutes pouvant être interrompu à chaque instant.