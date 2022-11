Ewigo se dote d'un nouveau site internet

La plateforme Ewigo France a récemment fait évoluer son site afin de répondre aux évolutions du marché, de proposer une nouvelle expérience utilisateur et d'attirer davantage de trafic. La refonte de l'intranet permet aux clients d'avoir accès à plus d'informations, notamment plus de photos. Christophe Barboteau, fondateur et dirigeant du réseau, commente « Il était important d'offrir à nos clients un meilleur service et une meilleure expérience en leur donnant accès à de nouvelles fonctionnalités pour réaliser des simulations, consulter les niveaux de garanties, les options de livraison ou de financement. » Le nouveau site dispose aussi d'espaces dédiés aux vendeurs, aux acheteurs et aux candidats à la franchise.

Par ailleurs, chaque point de vente dispose d'un mini-site dans l'idée de booster leur business en renseignant mieux les utilisateurs et en facilitant les transactions de véhicules de l'ensemble du réseau, créant ainsi une "communauté" de l'enseigne sur internet. À titre d'exemple, "un client installé dans le nord de la France peut tout à fait trouver une voiture d’occasion référencée dans un point de vente Ewigo du sud de la France." Christophe Barboteau commente : « Nous avons d’abord déployé cette nouvelle version début septembre auprès de nos franchisés puis mi-octobre sur le site Ewigo France. » Le réseau, qui compte aujourd'hui 114 points de vente, poursuivra en 2023 l'amélioration de ses outils digitaux et prévoit déjà la sortie d'une deuxième, voire d'une troisième version.