Ewigo sécurise les transactions VO avec le label « Fiable ou remboursé »

Le réseau d'agences automobiles lance un label pour faciliter la vente de véhicules d'occasion. Baptisé « Fiable ou remboursé », il a pour objectif de valoriser et d'identifier les véhicules jugés sûrs mais aussi de rassurer les acheteurs.

En collaboration avec Mutuaide, filiale du groupe Groupama spécialisée dans l’assistance et l’assurance affinitaire, le réseau Ewigo a développé un label baptisé « Fiable ou remboursé ». Un véhicule labellisé doit avoir moins de 120 000 km au compteur, ou moins de 10 ans. De plus, sa valeur d’achat en occasion doit être inférieure à 60 000 euros et son prix d’achat neuf inférieur à 100 000 euros. Enfin, le véhicule ne doit pas être destiné à un usage professionnel. En parallèle, le label « Fiable ou remboursé » doit permettre à Ewigo de :

Faciliter la visibilité des annonces en ligne sur le site Ewigo et sur les mini-sites de chaque point de vente.

Augmenter la satisfaction de ses clients.

Améliorer les pratiques de tous les membres du réseau, les démarches avec les clients en assurant une transparence totale.

Avec cette nouvelle offre, Ewigo entend améliorer ses prestations et atteindre une qualité de service optimale. D'un côté, le vendeur d'un véhicule labellisé bénéficie d'un atout sécurisant. De l'autre, l'acheteur bénéficie de six mois pendant lesquels, si le véhicule est jugé « non fiable », il sera remboursé.