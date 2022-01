Exadis complète son offre freinage avec Brembo

Présent depuis de nombreuses années en compétition, l’équipementier spécialiste du freinage premium l’est aussi chez les constructeurs prestigieux mais aussi chez les constructeurs plus populaires.

Depuis le début de l’année, Exadis porte plus de 1 000 références de disques et plus de 800 références de plaquettes en stock lui permettant de revendiquer un taux de couverture de plus de 98%. Avec l'arrivée de Brembo, il renforce son offre freinage aux côtés d’autres fournisseurs comme TRW, Ferodo et LPR déjà fortement implantés. Avec le spécialiste italien, le réseau de plateformes poursuit sa politique multimarque pour adresser en particulier les grands réseaux d’enseignes de vente au détail, où la marque premium est déjà implantée.

Notons qu’un accent particulier a été mis sur les produits de la gamme Brembo X Range, composée des disques Max rainurés, des disques Xtra perforés et des plaquettes Xtra correspondant à la solution exclusive de la marque de montée en gamme pour un usage sportif homologué sur route.