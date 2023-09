Exadis reconnu pour sa performance RSE

La performance RSE (responsabilité sociétale ou sociale des entreprises) de la société Exadis, opérateur national spécialiste de la logistique-amont sur le marché de la rechange indépendante multi-marques vient d’être scrutée par Inteliam et EcoVadis.

Inteliam, société de notation dédiée à l’aftermarket automobile a délivré une note globale de 71/100. « Un score remarquable qui distingue autant l’engagement RSE de l’entreprise que la qualité de ses processus internes, son expertise métier et sa stratégie » précise Antoine Soulier, pdg d’Inteliam.

EcoVadis, plus connu dans le monde de la distribution BtoB a quant à lui attribué son label argent à Exadis. Le score notable obtenu sur le volet achats responsables récompense le travail de convergence réalisé avec les équipementiers et le développement du sourcing de gammes remanufacturées.

« Je suis particulièrement fier du résultat de ces deux labels qui récompensent le travail de l’équipe RSE porté par notre pôle Ressources Humaines. Nous avons dû réfléchir dans tous les domaines à nos fondamentaux et les compléter en termes d’achats responsables, social et droits humains, éthique, et bien sûr, environnement. Nos axes d’amélioration et nos crédos sont en particulier l’emploi des jeunes avec notre programme d’apprentissage Campus, la signature de notre charte RSE par 100% de nos fournisseurs et un plan de réduction de 30% de nos consommables d’emballage d’ici à 2026. » déclare Jean-Christophe Barthelet, directeur général d’Exadis.

Rappelons qu’initiée en 2022, la démarche RSE d’Exadis est l’une des premières dans le secteur de la distribution de pièces de rechange indépendante en France.