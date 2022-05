Exadis référence Cevam

Suite à la liquidation judiciaire de la marque historique Remy Automotive Europe, prononcée le 3 avril par le tribunal de Nanterre, le réseau de plateformes de pièces Exadis annonce avoir référencé la marque alternative Cevam pour ce qui est de son offre en alternateurs et démarreurs.

La gamme se compose de plus de 1000 références pour une couverture de parc de 97 %. Une partie des références est proposée en produits rénovés. Cevam revendique une expérience de plus de 35 ans dans l’échange standard. La société affirme garantir des produits d’une qualité de première monte. Elle emploie 130 personnes repartie en Espagne, en France et en Pologne.

Connue officiellement sous le nom de Centre de Valorisation de la Matière, la société, présidée par son fondateur, Marcel Chauvière, réalise un chiffre d’affaires autour de 16,5 millions d’euros.

Exadis fait savoir que les retours de composants sous la marque Delco Remy restent possibles jusqu’en octobre 2022 et les reprises en consignes jusqu’en janvier 2023.