Le groupe de distribution automobile Maurin rachèterait un groupe espagnol (EXCLU)

Selon des informations recueillies par la rédaction d’Auto Infos, le groupe Maurin présidé par Jean-Bernard Maurin et dont le directeur général est Benoît Catelin, serait engagé dans une opération de croissance externe.

Cohérence du portefeuille de marques

Déjà présent en Belgique, le groupe Maurin serait en pourparlers avec un groupe de distribution en Espagne pour reprendre tout ou partie de ses activités. Il s’agirait de Rmotion Automotive qui est bien implanté en Catalogne (Barcelone, Baix Llobregat, Maresme) et a récemment repris des affaires Ford à Madrid (Majadahonda, Rozas et Alcobendas). Rmotion distribue les marques Ford, Nissan, Suzuki, Mazda, mais aussi DFSK (Dongfeng Sokon), Isuzu, Aixam ou encore Silence.

Un géant de la distribution automobile en France

Le groupe Maurin représente aujourd’hui 21 marques automobiles avec 119 concessions (auxquelles on peut ajouter 19 concessions en Belgique où le groupe est le deuxième distributeur le plus important de Mercedes-Benz). Il est notamment le premier distributeur des marques Ford, Nissan et Suzuki en France. Le groupe a immatriculé 35000 véhicules neufs en 2020 (exercice fortement pénalisé par le Covid) et 43000 VN en 2021. Il a aussi vendu quelque 24000 véhicules d’occasion. Son chiffre d’affaires est supérieur à 1,44 milliard d’euros.

Vue du site Ford de Rmotion, en Espagne.