[Exclu] SuiviDeFlotte : un bilan 2021 au beau fixe et des nouveautés annoncées

La crise sanitaire qui se poursuit n’aura pas freiné les ambitions et la croissance du spécialiste de la télématique et de la gestion de flotte basé à Tours. Les indicateurs sont au vert : 320 nouveaux clients, une dizaine de recrutements sur l’année et des nouveautés à venir.

L’entreprise tourangelle, qui vient de fêter ses 20 ans, clôture une année 2021 dans le vert, confortant ainsi ses positions sur le marché de la télématique et de la gestion de flotte. Au total, 320 nouveaux clients ont été référencés l’an passé par SuiviDeFlotte, contre 300 en 2020. Parmi eux, la société compte 50 % de nouveaux adeptes à la télématique et 50 % de reprise à la concurrence. « On constate une nette accélération de la demande, commente Julien Rousseau, CEO. Si auparavant la télématique attirait surtout les petites entreprises, aujourd’hui les ETI et les grands comptes s’équipent davantage pour optimiser l’exploitation et la gestion de l’intégralité de leur parc ».

SuiviDeFlotte avance également un taux de renouvellement de ses contrats de 85 %, un chiffre stable d’une année sur l’autre, et un parc global de plus de 50 000 véhicules connectés à date dans l’Hexagone. L’entreprise, très présente dans le sud-ouest de la France, a également mené plusieurs recrutements en 2021 pour se développer en régions. Douze collaborateurs ont rejoint ses rangs et des commerciaux sont désormais présents à Lille, Toulouse, Lyon et Montpellier. « Nous recrutons toujours pour couvrir l’ensemble de l’est de la France et intensifier notre présence sur la région bordelaise », ajoute Julien Rousseau. À ce jour, SuiviDeFlotte compte 55 salariés et son chiffre d’affaires devrait s’approcher des 7 millions d’euros pour 2021.

Des nouveautés à venir en gestion de flotte

Anticipant les évolutions du marché ou répondant aux idées remontées par ses utilisateurs, SuiviDeFlotte lance chaque année trois nouvelles éditions majeures de sa solution. L’an dernier, 75 nouvelles fonctionnalités ont été ajoutées, tant sur le portail web que sur les applications mobiles, comme l’intégration des spécificités des véhicules électriques dans la solution d’éco-conduite OptiDriving. « Nos contrats courent sur 48 mois, il est donc nécessaire d’apporter de nouvelles choses à nos clients », précise Julien Rousseau. La prochaine édition est prévue pour le 1er février prochain. Elle apportera notamment une nouveauté en termes de gestion de flotte, dont nous vous parlerons prochainement. Notons pour finir que l’entreprise ambitionne de se développer davantage dans cette activité et n’exclut pas une éventuelle acquisition dans les mois à venir.