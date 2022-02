Expensya complète son offre Saas avec Mastercard

Spécialiste de la gestion des dépenses en entreprises, Expensya propose désormais une solution de cartes de paiement Mastercard à débit immédiat, virtuelles et physiques, afin de s’adapter au contexte du télétravail accru et de l’adoption du Forfait Mobilité Durable.

Avec la généralisation du travail à distance et l’entrée en vigueur de nouvelles réglementations concernant la mobilité des collaborateurs, tels le Forfait Mobilité Durable, nombreuses ont été les sociétés à avoir recours à l’externalisation pour faciliter l’administration des notes de frais professionnelles. L’un des principaux acteurs du secteur, Expensya, se targue ainsi d’avoir fait économiser l’équivalent de 2 millions d’heures de travail à ses clients en 2021.

En vue d’apporter une visibilité supplémentaire aux directions financières, qui peinent parfois à contrôler l’emploi des cartes corporate par les salariés, Expensya a décidé de renforcer son offre SaaS en leur permettant de créer une carte dématérialisée Mastercard pour chaque collaborateur. Configurable en quelques clics avec les modalités d’usage tels que les plafonds de paiement, les horaires et jours de dépenses ou les types d’achats autorisés, celle-ci peut être utilisée en ligne, mais également en sans contact avec Google Pay et Apple Pay. De même, « une carte physique peut également être commandée si nécessaire », précise Expensya.

Écosystème sur-mesure

Toutefois, « proposer des cartes de paiement n’est pas suffisant. Les entreprises ont besoin d’une plateforme unifiée pour obtenir de la visibilité sur leurs dépenses et gagner du temps sur leurs processus » affirme Karim Jouini, co-fondateur et CEO du groupe. Par conséquent, afin d’optimiser la trésorerie de ses entreprise clientes, Expensya couple sa solution avec un accès à sa plateforme « tout-en-un » et automatisée, prenant en charge la validation des budgets jusqu’à l’intégration comptable et l’ajout simplifié de justificatifs de dépenses. Qu’il s’agisse d’une photo sur mobile ou d’une facture PDF, « 97% de ces reçus peuvent ainsi être collectés en moins de 3 jours », assure Expensya.