Expertise automobile : Pluris Expertises fusionne avec Alliance Experts

Les cabinets d’expertises automobiles Alliance Experts et Pluris Expertises viennent d’annoncer la fin de leur processus de fusion. L’ensemble donne naissance à un acteur de poids dans le domaine de l’expertise libérale. Objectif : améliorer la qualité des services, optimiser l'efficacité opérationnelle et d'élargir la couverture nationale.

Alliance Experts et Pluris Expertises viennent de signer un accord de fusion en vue de créer un important cabinet d’expertise automobile. Une phase de rapprochement entamé depuis 2019. Grâce au cumul des compétences, le groupe ainsi constitué, s’impose avec 12 spécialités techniques. L'adhésion de Pluris Expertise complète le maillage du territoire national avec l’ambition d’une plus grande proximité avec les clients et une offre de service homogène et étendue.

Le nouveau groupe réaffirme sa volonté de se déployer en cohérence avec ses objectifs RSE. Les régions convergeront donc peu à peu vers le modèle national et dans le respect de l’ensemble des engagements écoresponsables du groupe, particulièrement en matière de consommation d’énergie.

Le Groupe Alliance Experts ainsi constitué affiche un chiffre d’affaires consolidé de 51 millions d’euros, est présent au travers de 69 agences et emploie plus de 600 collaborateurs.

« Ce rapprochement est le fruit d’un travail de fond qui s’est déroulé dans un esprit cordial et très constructif. Pouvoir continuer à respecter l’ensemble des engagements pris vis-à-vis de nos clients et de nos collaborateurs étaient pour nous essentiel. Le choix du groupe Alliance comme partenaire, qui partage nos valeurs, fut donc une évidence. Au travers de cette fusion, nous voulons proposer à nos clients, la force d’un grand groupe, tout en conservant un service de proximité à travers nos agences, historiquement ancrées en régions, et offrir de prometteuses perspectives d’avenir à nos collaborateurs » explique Laurent Faivre, président de Pluris Expertises.

Pour François Mondello, président du Groupe Alliance Experts : « La rencontre avec Laurent Faivre s’est faite il y a plus de 10 ans, tandis que le groupe Alliance experts se développait dans le Sud-est, le Groupe Pluris se développait dans le Nord-est, constituant une référence reconnue dans le secteur de l'expertise automobile libérale. Grâce à son savoir-faire et à son professionnalisme, le Groupe Pluris s'est imposé comme un acteur incontournable de la région Nord-est. Dès nos premiers échanges nous avons compris que l’alliance des deux groupes serait un levier majeur pour poursuivre notre croissance et ainsi devenir un acteur majeur de l’expertise automobile, en France ».