Expertise collision : SRA révèle quelques statistiques

SRA vient de communiquer un ensemble de statistiques reflétant le bilan des expertises en réparation collision sur l’ensemble de l’année 2022. S’il reste difficile de faire une synthèse de l’ensemble de ces éléments, il ressort que les trois principales marques françaises (Renault, Peugeot et Citroën) ont représenté près de 48 % des expertises. Le segment B (toutes marques) représente 28 % des sinistres expertisés avec un coût moyen de réparation à 83,5 (base 100 moyenne 2022).

Les trois marques dont les coûts de réparation sont globalement les plus élevés sont Porsche (217), Land Rover (137) et Mercedes (127). Tesla arrive en quatrième position (122). Ces quatre marques représentent toutefois moins de 4,5 % des expertises. Les trois marques les moins coûteuses à réparer sont Mazda (87), Suzuki (80) et Dacia (79). Si on considère les marques allemandes (hors Porsche), le trio de tête se compose de Mercedes (127), BMW (116) et Audi (112).

Qu’en est-il des marques françaises ? Comme elles composent environ la moitié des expertises, elles se situent en toute logique dans la moyenne avec Renault (104), Peugeot (101) et Citroën (96). Pour les trois constructeurs nationaux, le coût du poste pièces est de 110 pour Renault (en base 100), de 102 pour Peugeot et de 96 pour Citroën. Le record est détenu par Porsche à 249.

En nombre de pièces endommagées en moyenne lors d’un accident, Renault se situe à 105 (base 100), Peugeot à 106 et Citroën à 107. La dynamique évoluant, toutes marques confondues, entre 83 (Honda) et 113 (Porsche). À noter que le pourcentage de pièces remplacées se situe autour des 66 %. La réparation d’élément reste donc encore très modeste.

Si on considère le coût moyen de la main-d’œuvre par marque, on retrouve Renault à 97 (base 100), Peugeot à 99 et Citroën à 96. Là encore, Porsche se distingue à 186, le niveau le plus élevé. En bas du classement, on retrouve les expertises pour la marque Kia à 83.

SRA s’est de même intéressé au taux d’expertise avec un coût de réparation supérieur à la valeur du véhicule avant sinistre. La moyenne se situe à 1,5 % avec en haut de classement Opel et Dacia à 2,8 %. Renault, Peugeot et Citroën se positionnent respectivement à 2,4 %, 2,3 % et 2,2 %.