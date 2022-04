Expertise : François Mondello réélu à la présidence de la FFEA

Le 31 mars dernier, lors de l’assemblée générale de la Fédération française de l'expertise automobile (FFEA), les adhérents à l’organisation ont élu la liste conduite par François Mondello (président sortant), à savoir :

Laurent Halbert , président délégué.

, président délégué. Ahmet Akkus , vice-président national, en charge de la filiale RDEA (R&D).

, vice-président national, en charge de la filiale RDEA (R&D). Johann Le Bihan , vice-président national, en charge de la filiale FOREA (formation).

, vice-président national, en charge de la filiale FOREA (formation). Christophe Theuil , vice-président national, en charge de la filiale MPEA (prospective).

, vice-président national, en charge de la filiale MPEA (prospective). Luc Prieur, trésorier national.

François Mondello devient donc officiellement président de la FFEA pour les quatre prochaines années (2022-2026). Les six élus formeront le bureau national de la fédération. La prise de fonction du président et son équipe aura lieu le 8 avril prochain. Les élections en région se sont, pour leur part, toutes déroulées, le 25 mars 2022 dans les quatorze nouvelles régions FFEA en métropole et Drom-Com. Ces élus (présidents et vice-présidents de région) composeront le nouveau conseil national des territoires (CNT) qui se réunira, pour sa mise en place, le 7 avril 2022.

Après un premier mandat 2017-2022 consacré à « redonner du sens et de la visibilité à notre organisation professionnelle et rendre les adhérents fiers d’en être membres », le mandat FFEA 2022-2026 sera axé sur le renforcement et la préservation de la représentativité de la profession, notamment auprès des assureurs et du grand public. Dans la perspective de diversifier ses services, la FFEA souhaite définir, au travers une étude économique confiée à un cabinet de conseil, les différentes composantes de la prestation de service de l’expert, entre ce qui relève de l’acte technique (rapport d’expertise) et des services aux clients, afin d’en déterminer leurs valeurs économiques.

L'assemblée générale a également été l'opportunité de dévoiler la première version du nouveau site internet aux couleurs de la FFEA et ses filiales, lequel sera complété prochainement.