Explosion des prix du transport routier en mars

Présidentielle, Covid-19 et guerre en Ukraine conduisent à une hausse significative des prix du transport routier en mars selon Upply.

Selon le baromètre de la place de marché Upply, les prix du transport routier en France ont monté en flèche en mars. En cause, la guerre en Ukraine qui a fait littéralement exploser les prix du pétrole. « Depuis le début de l’année 2022 et particulièrement en mars, il y a comme une sorte d’alignement des planètes qui tire vers le bas notre économie d’une manière inégalée » commente Upply dans une note de conjoncture.

Trois facteurs néfastes à l’économie se cumulent : la période électorale - synonymes de diminution de la consommation et des investissements - , la pandémie de covid-19 qui continue à faire parler d’elle en ralentissant l’économie mondiale et bien sûr la guerre en Ukraine. Envolée des prix du carburant, fermeture des marchés à l’Est en raison des sanctions économiques décidées contre la Russie et ses alliés : ces facteurs ont directement contribué à accentuer l’inflation, qui a atteint 4,5% en mars en glissement annuel selon les résultats provisoires de l’INSEE.

Dans ce contexte, les prix du transport routier ont subi un mouvement ascendant d’une forte ampleur. Ils ont augmenté de 2,1% par rapport au mois précédent et +8,2 % en glissement annuel.