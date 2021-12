ExxonMobil est le plus visible des pétroliers sur les réseaux sociaux

La pression environnementale se resserre dans la plupart des pays et GlobalData livre une analyse intéressante sur les groupes pétroliers les plus en vue sur les réseaux sociaux. « Emissions de CO2, GES, stratégie zéro carbone étaient les thèmes les plus fréquents des discussions sur les réseaux sociaux à propos des groupes O&G qui ont donc été questionnés sur ces sujets et sur leurs plans pour devenir vertueux », explique Smitarani Tripathy, analyste réseaux sociaux au sein de GlobalData.

Parmi les groupes les plus visibles sur les réseaux sociaux, ExxonMobil apparaît largement en tête (plus de 17400 discussions). L’arrivée d’activiste pour la protection du climat au conseil de surveillance a été appréciée, au même titre que les résultats financiers (notamment un chiffre d’affaires record au troisième trimestre).

Suivent Chevron (plus de 9200 discussions) et Saudi Aramco (plus de 5300 discussions), ce dernier étant mis en exergue pour son taux de distribution très élevé.

Shell (plus de 4300 discussions), dont les engagements écologiques (- de 45% de CO2 d’ici 2030) sont salués, et Gazprom (plus de 3300 discussions), en très forte progression, complètent le top 5. Notons que Total apparaît au 10ème rang, stable par rapport à 2020.