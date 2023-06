F-Trucks France poursuit la croissance de son réseau avec 52 points de service

Un peu moins de 2 ans après sa mise en place, la société d’importation des camions Ford, F-Trucks France, créée par les 3 actionnaires Groupes Maurin, DMD et Amplitude, annonce avoir atteint le nombre de 52 points de service. Un réseau primaire et un réseau secondaire, dont 19 concessionnaires avec les DOM-TOM et 33 agents service. La constitution de ce réseau répond à un besoin d’assistance pour les clients de F-Trucks France mais permet aussi de prendre en charge les utilisateurs de Ford Trucks des pays voisins dont l’activité a commencé avant l’apparition de la structure française.

La relation humaine avant tout

Le réseau F-Trucks cherche à se construire davantage comme une équipe ayant comme base des relations aussi humaines que professionnelles, « véritable atout dans un marché où les acteurs sont devenus démesurés en taille et en process » estime Bruno Arabian, directeur général de F-Trucks France. Et d’expliquer que : « F-Trucks France s’appuie sur le talent des hommes et des femmes, à la différence de certains concurrents qui ont dépersonnalisé la relation et sont plus enclins au rationnel des chiffres. La flexibilité et l’adaptabilité sont les forces fondatrices du réseau F-Trucks France. Le facteur humain étant le terreau d’une construction commerciale pérenne ».

L’équipe F-Trucks France constituée d’une quinzaine de collaborateurs a pour conduite d’être en prise directe avec les attentes des clients partageant les rênes de l’opérationnel. C’est sur ces bases que l’importateur renouvelle son objectif de 5% de part de marché en 2025 soit 2000 à 2500 camions commercialisés.

Objectifs atteints en 2022

Avec 440 immatriculations en 2022 soit 1,1 % de part de marché sur les véhicules industriels de + de 16T (tracteurs et porteurs) et 1,8% sur le marché tracteur, les objectifs de F-Trucks France sont atteints pour cette première année. La disponibilité produit soutenue reste un atout permettant de livrer le F-Max en 3 mois. « Le retour de la marque Ford Trucks sur un marché mature tel que la France est un défi remporté sur cette première année commerciale porté par la forte notoriété du produit en matière de fiabilité et un réseau qui s’est constitué autour de groupes de distributions déjà présents dans l’univers du poids-lourd » conclut Bruno Arabian.