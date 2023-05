F-Trucks revient avec son F-Max en Pace Truck au Championnat de France Camions

En partenariat avec la FFSA et le magazine FranceRoutes, F-Trucks participe pour la deuxième fois au championnat de France Camions avec le Pace Truck sous les traits du F-Max. Le camion de sécurité sera présent sur l'ensemble du Grand-Prix Camions du Championnat de France 2023. Par ailleurs, Ford Trucks a prévu un stand sur les Grands Prix du Castellet, de Nogaro, de Charade, du Mans et d’Albi prévus pour que les équipes présentent le F-Max, ainsi que des animations. Le Pace Truck 2023 sera révélé le 27 mai au Castellet.

Pour mémoire, le tracteur 4X2, élu Truck of the Year en 2019, est doté d'un moteur Ford Ecotorq 12,7l de 500 ch et 2 500 Nm, ainsi que de nombreux équipements de séries, comme les aides à la conduite, la télématique Connect Trucks et le programme Eco+mode ou encore l'écran multimédia de 7,2 pouces. Par ailleurs, le réseau propose toujours F-Trucks Lease, en partenariat avec la BNP, ses solutions de crédit classique, crédit-bail et location financière dédiées aux transporteurs. Le réseau a réalisé presque l'intégralité de ses ventes en retail en 2022, un volume qui devrait atteindre 80% cette année.