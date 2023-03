F2G finalise sa première levée de fonds

F2G vient de finaliser sa première augmentation de capital et annonce une valorisation de la société à 2,8 millions d'euros. « Nous actons notre première augmentation de capital, qui valorise la société à 2,8 millions d’euros. Cela va nous permettre de conforter garantie f2G dans la pertinence des services qu’elle propose par l’arrivée d’un acteur expérimenté et clairvoyant du monde de l’automobile comme la Compagnie Alain Guenant. La société Marlens Investissement apportera pour sa part ses compétences pour développer les services dans le domaine des véhicules utilitaires » commente Henri de la Roncière, fondateur de garantie f2G. Cette levée de fonds doit permettre à l'entreprise d’accélérer son développement et d'étoffer ses services à destination des réparateurs, et de les accompagner dans le développement de leur activité de commerce VO et d'améliorer leur rentabilité.

Pour mémoire, F2G, créé en 2021, se qualifie d'alternative aux assurances spécialisées à destination des réparateurs sur le marché de la gestion de garanties des véhicules d'occasion.