Fabrice Boscharinc, nouveau country manager chez Vierol

L’ex-responsable commercial et marketing de NGK Spark Plugs France, Fabrice Boscharinc, qui avait rejoint plus récemment la structure de Schaeffler France au même poste, a finalement décidé de poser ses valises chez Vierol où il occupe d’ores et déjà le poste de country manager pour la France, la Belgique et le Maghreb.

Bien connu sur le marché des transmissions et des pièces techniques, l’équipementier allemand Vierol, propriétaire des marques Vaico, Vemo et Ackoja, poursuit son développement dans l’Hexagone et étoffe pour cela les équipes de sa filiale française.

Parmi les nouveautés et l’actualité de l’entreprise, citons la disponibilité de 28 000 références de pièces dans le catalogue TecDoc proposé avec la visualisation à 360°. En plus des données techniques, les clients ont désormais la possibilité d’observer les produits sous différents angles, de les faire pivoter et de les agrandir pour faciliter l’identification et s'assurer de commander les bonnes pièces.

De plus, depuis le lancement de son portail au printemps 2022, distributeurs et ateliers disposent désormais d’une large palette de fonctionnalités supplémentaires promet le fournisseur. L’entreprise familiale d’Oldenbourg renforce ainsi sa position, notamment en ce qui concerne la digitalisation croissante des pièces détachées, en favorisant l’accès à toutes les données nécessaires sur les véhicules.