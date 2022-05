Fabrice Cambolive choisi pour piloter le plan produits de Renault

Depuis 2021, Fabrice Cambolive possédait le titre de directeur des ventes et opérations de la marque Renault, se retrouvant ainsi en charge du déploiement de la stratégie Renaulution et de la transformation du business modèle de la marque. Âgé de 54 ans et diplômé de TBS Education à Toulouse, Fabrice Cambolive vient d’obtenir une promotion, accédant à un poste clé de l’organigramme Renault puisqu’il a été nommé chief operating officer (ou président-directeur général pour les non-anglophones) de la marque.

Un parcours cosmopolite

Celui qui prendra officiellement ses fonctions au début du mois de juin prochain a rejoint Renault Group en 1992. Pendant cette trentaine d’années, l’homme a occupé différents sièges à l’international (Espagne, Suisse, France, Allemagne et Roumanie) dans les domaines de la vente et du marketing. En 2011, sa carrière a dépassé les frontières de l’Europe, se poursuivant en Russie en tant que directeur commercial et marketing de la région Eurasie. Cela avant de traverser l’Atlantique pour prendre la direction générale de Renault do Brasil en 2015 puis les commandes des opérations de la région Afrique, Moyen-Orient, Asie et Pacifique en 2017.

>> À LIRE AUSSI : Renault Group présente des ventes et un chiffre d'affaires en baisse à l'issue du premier trimestre 2022

Une expérience professionnelle polyvalente qui lui sera nécessaire dans le cadre de ses nouvelles affectations de chief operating officer. Fabrice Cambolive aura en effet pour tâche de piloter les opérations de Renault mais aussi d’animer le comité du management du constructeur tricolore. Conduire le développement du plan à moyen terme de Renault et assurer le lancement des 14 nouveaux véhicules d’ici à 2025 sont également quelques-unes des réalisations attendues de la part de Fabrice Cambolive. Néanmoins, « j’ai toute confiance en [lui pour] créer de la valeur en transformant Renault en une marque 100 % électrique d’ici à 2030 et un acteur de référence sur les nouvelles énergies et technologies digitales », déclare Luca de Meo, CEO de Renault Group.