Contrairement à de nombreux constructeurs, BMW fait l'impasse sur l'Inde et mise plutôt sur l’Afrique du Sud

Alors que beaucoup de constructeurs automobiles placent l'Inde au cœur de leur activité industrielle, le groupe allemand a opté pour une tout autre stratégie il y a plusieurs années. En effet, installée depuis cinq décennies sur le continent africain, l’usine de Rosslyn s’est forgée une solide réputation, au point de devenir pour le groupe BMW « un pilier du réseau mondial de production ». Ce site a produit plus de 1,6 million de véhicules à ce jour pour les exporter dans plus de 40 pays à travers le monde, dont 14 pays d'Afrique. Parmi ces véhicules, ont été fabriquées les BMW 1800 SA, BMW 2000 SA, BMW Série 3, Série 5 et Série 7. L'usine fabrique également la BMW X3 depuis 2018. Aujourd'hui, le groupe BMW vend des véhicules dans plus de 140 pays à travers le monde et exploite des sites industriels dans 15 d’entre eux.

La tendance de l'électrification

Par ailleurs, même si l’usine de Rosslyn est située dans un pays émergent aux défis énergétiques certains, celle-ci va bénéficier d’une profonde transformation, au même titre que les structures européennes. Ainsi, un investissement de 200 millions d’euros sera alloué à l’électrification du site, ainsi qu’à la formation des 300 employés de l’usine. À partir de 2024, la BMW X3 y sera fabriquée en version hybride rechargeable et exportée depuis l’Afrique du Sud vers le reste du monde. En parallèle de l’usine, le groupe BMW a également ouvert d'autres bureaux qui abritent aujourd'hui quelque 2 000 employés fournissant des services informatiques pour l'entreprise.