Face à la baisse de la demande de ses voitures électriques, Volkswagen supprime des emplois

La marque Volkswagen est confrontée à une baisse des ventes de ses voitures électriques (BEV) et notamment de sa gamme ID. ce qui a conduit à la décision de supprimer 200 emplois dans son usine de Zwickau. En cause : la concurrence chinoise et de Tesla ainsi que la baisse des aides à l’achat en Allemagne.

Le constructeur allemand, filiale de Volkswagen Group, prévoit de ne pas renouveler 269 personnes alors que leurs contrats de 12 mois prennent fin. En outre, il y a des rapports suggérant une incertitude quant à l'avenir de 2 000 autres travailleurs dans l'usine Volkswagen de Zwickau où il y a un risque de suppression massive d'emplois. C'est ce qu'a confirmé, la semaine dernière, le Premier ministre de Saxe Michael Kretschmer : « Dans les prochains jours, peut-être des heures, nous entendrons des nouvelles regrettables. Nous étions fiers de ce qui se passe en Saxe chez Volkswagen avec l'électromobilité, ce qui précède. Maintenant, nous voyons : ce n'est pas aussi réussi à la fin. Un certain nombre de collègues ne pourront plus y travailler, du moins temporairement ».

La concurrence chinoise et l’arrêt progressif des subventions en Allemagne

L'un des facteurs contribuant à la baisse des ventes est l'élimination progressive d'une subvention gouvernementale, ce qui entraîne une diminution des commandes des entreprises pour les véhicules électriques de Volkswagen. Mais la vraie raison : c’est la concurrence chinoise comme le succès croissant de l’américain Tesla. La croissance économique ralentie, la hausse des factures d'énergie et l'inflation des prix ont encore freiné la demande pour la gamme de véhicules électriques de Volkswagen. Pour rappel, Volkswagen a réalisé des investissements importants de 1,2 milliard d'euros ces dernières années dans son usine de Zwickau et a embauché des milliers de employés. Une usine qui produit la modèles ID.3, ID.4 et ID.5, mais aussi de l'Audi Q4 e-Tron et de la Cupra Born.

« Le toit est en feu »

Depuis plusieurs mois, Volkswagen a lancé l’alerte sur le ralentissement que connaît la marque au niveau de ses modèles électriques. Ces dernières semaines, la presse allemande a particulièrement fait écho du peu de popularité du SUV compact Volkswagen ID.4 dont les livraisons seraient inférieures de 30 % aux objectifs initialement fixés par la marque. Ce qui impacte fortement l'usine Volkswagen d'Emden dont l'activité a été mise au ralenti.

En juillet dernier, la marque avait averti sur les possibles difficultés dans les mois à venir. A l’occasion d’une réunion avec 2000 cadres supérieures, Thomas Schaefer, PDG de Volkswagen avait de nouveau eu des mots très durs concernant l’avenir du constructeur de Wolfsburg. Un avenir qu’il juge incertain avec à la clé l’obligation d’économiser 10 milliards d’euros dans les trois ans.

« Des semaines et des mois difficiles »

L’ampleur de l’offensive sur la voiture électrique menée par Tesla et des constructeurs chinois comme BYD au niveau mondial a changé la donne depuis le début de l'année. Les mots du directeur de la marque Volkswagen sont suffisamment forts pour mesurer l’ampleur de la crise. D’après des propos recueillis par WardAutos, le discours enflammé de Thomas Schaefer révèle que « des temps difficiles s'annoncent pour Volkswagen alors que des investissements sans précédent dans la transition vers les véhicules électriques pèsent lourdement sur la marque allemande ». Il met en garde contre des temps difficiles, suggérant que "tout est en jeu" lors d'une réunion des managers internes qui s'est tenue la semaine dernière.

L’urgence : économiser 10 milliards d’euros

Dans un appel énergique, le dirigeant a appelé à un gel immédiat des dépenses. "Nous laissons les coûts devenir trop élevés dans de nombreux domaines", a-t-il déclaré. Schaefer, ancien directeur de l'exploitation de VW avant sa promotion au poste de PDG en juillet 2022, a appelé ses dirigeants à engager des changements visant à rendre l'entreprise plus légère et plus agile.

« Notre activité automobile ne va pas bien »

Le dirigeant de la marque Volkswagen n’hésitait pas à critiquer non plus l’organisation interne du constructeur qui faisait référence pourtant. "Nos structures et nos processus sont encore trop complexes, lents et rigides", a-t-il déclaré. A noter que lors de cette même réunion interne des cadres supérieurs de la marque Volkswagen le directeur financier du constructeur automobile, Patrik Andreas Mayer, a déclaré: "Notre activité automobile ne va pas bien" avant de décrire l'adresse de Schaefer comme un "dernier appel".

La transition vers l’électrique plus difficile que prévue

Pour expliquer ce tableau pessimiste du premier constructeur mondial, rappelons que dans son plan de marche, Volkswagen pensait être suffisamment solide pour assurer la transition vers l’électrique tout en continuant à développer les modèles thermiques comme si de rien n’était. La crise des semi-conducteurs a ralenti, depuis trois ans, les livraisons des modèles thermiques. Au niveau de l’électrique le grain de sable est venu Tesla qui se présente comme un concurrent sérieux aux côtés de BYD et des autres constructeurs chinois. La gamme ID comme les autres modèles électriques des autres marques du groupe déçoivent au niveau des volumes.

La voiture électrique dépend du prix et uniquement du prix

Volkswagen Group n’avait pas anticipé cet incroyable développement du marché de la voiture électrique. Un marché centré uniquement sur le prix ce qui casse les segments et les différences tarifaires entre premium et mainstream. Avec l’électrique tout le monde est sur la même ligne de départ et à ce petit jeu là Volkswagen n’est plus le premier.